Видео: Магомед Анкалаев готовится к реваншу с Алексом Перейрой

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 33-летний российский боец и действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев готовится к реваншу с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте 2025 года, и тогда победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Анкалаев. Этим поражением Перейра прервал свою победную серию из пяти поединков. Что касается Анкалаева, то он не знает поражений с 2018 года.

Напомним, реванш Перейра – Анкалаев состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).