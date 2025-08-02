Тедди Атлас сравнил Илию Топурию с Мохаммедом Али

Известный американский тренер Тедди Атлас сравнил 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузина Илию Топурию с легендарными боксёрами Мохаммедом Али и Шугаром Рэем Робинсоном.

«Илия Топурия был бы великолепен в поединке перед Белым домом. Но что для меня делает Топурию таким особенным бойцом… Кас [Д'Амато] однажды сказал мне, что если кто-то когда-либо обретал абсолютную уверенность в себе, то это делало его очень уникальным атлетом. Из-за этого таких уверенных парней очень трудно превзойти, а абсолютная уверенность в себе, которую он определил и объяснил мне, была очень редкой в том смысле, что он знал только двух людей, которые когда-либо обладали ею: Шугар Рэй Робинсон и Мохаммед Али.

И эта способность, не просто уверенность, а вера в то, что ты просто не можешь проиграть… Ты выходишь на ринг, полностью веря, что на земле нет ничего, что могло бы помешать тебе выиграть этот матч. И даже несмотря на то, что они не выиграли все свои бои, у них была эта вера», — приводит слова Атласа издание MMAJunkie.