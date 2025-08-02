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Бенуа Сен-Дени проведёт следующий бой на турнире UFC в Париже. Назван соперник

Бенуа Сен-Дени проведёт следующий бой на турнире UFC в Париже. Назван соперник
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13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени проведёт следующий поединок против представителя Бразилии Маурисио Руффи на турнире UFC Fight Night 258, который состоится 6 сентября в Париже (Франция). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада), французский атлет победил сабмишеном во втором раунде представителя Канады Кайла Преполеца. Таким образом, Бенуа закрыл серию из двух поражений подряд.

Маурисио, в свою очередь, последний бой провёл 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Тогда он победил нокаутом в первом раунде американца Кинга Грина.

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