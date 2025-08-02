Ник Клейн — Андрей Пуляев: ориентировочное время начало боя на UFC on ESPN 71 — 2:15 мск

Завтра, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC on ESPN 71, в рамках которого пройдёт противостояние в средней весовой категории между американцем Ником Клейном и россиянином Андреем Пуляевым. Ориентировочно поединок начнётся в 2:15 по московскому времени. Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, Пуляев последний бой провёл 22 марта. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей в поединке с Кристианом Лероем Данконом. Имеет в своём рекорде девять побед и три поражения.

Клейн, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 252, который состоялся 22 февраля. Тогда Ник уступил техническим нокаутом во втором раунде соотечественнику Мансуру Абдул-Малику. Имеет в своём рекорде шесть побед и два поражения.