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Ник Клейн — Андрей Пуляев: ориентировочное время начало боя на UFC on ESPN 71 — 2:15 мск

Ник Клейн — Андрей Пуляев: ориентировочное время начало боя на UFC on ESPN 71 — 2:15 мск
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Завтра, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC on ESPN 71, в рамках которого пройдёт противостояние в средней весовой категории между американцем Ником Клейном и россиянином Андреем Пуляевым. Ориентировочно поединок начнётся в 2:15 по московскому времени. Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Не началось
Андрей Пуляев

Напомним, Пуляев последний бой провёл 22 марта. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей в поединке с Кристианом Лероем Данконом. Имеет в своём рекорде девять побед и три поражения.

Клейн, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 252, который состоялся 22 февраля. Тогда Ник уступил техническим нокаутом во втором раунде соотечественнику Мансуру Абдул-Малику. Имеет в своём рекорде шесть побед и два поражения.

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