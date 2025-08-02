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«Ждите Мовлида в клетке, как только снова потратит $ 1 млн». Махачев — о победе Хайбулаева

«Ждите Мовлида в клетке, как только снова потратит $ 1 млн». Махачев — о победе Хайбулаева
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33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу своего одноклубника Мовлида Хайбулаева в финале Гран-при PFL в полулёгком весе. Российский боец победил на турнире PFL World Tournament 8 перуанца Хесуса Пинедо удушающим приёмом в пятом раунде.

PFL 2025. PFL World Tournament 8: Finals, Атлантик-Сити, США
Хесус Пинедо — Мовлид Хайбулаев (W)
02 августа 2025, суббота. 05:00 МСК
Хесус Пинедо
Окончено
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Мовлид Хайбулаев

«Теперь уже двукратный чемпион Гран-при PFL! Первый $ 1 млн. забрал, всё потратил — пришлось возвращаться за вторым $ 1 млн. Ждите в клетке, как только снова всё потратит! От души поздравляю тебя, брат, ты всех обрадовал», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Отметим, что по новым правилам победитель Гран-при получает не $ 1 млн, а $ 500 тыс.

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