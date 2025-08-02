Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Орловский назвал бывшего соперника, у которого был самый жёсткий удар. Это не Нганну

Орловский назвал бывшего соперника, у которого был самый жёсткий удар. Это не Нганну
Комментарии

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский сообщил, что самый жёсткий удар, который он принимал в своей карьере, был у экс-претендента на титул UFC в полутяжёлом весе американца Энтони Джонсона.

«Наверное, самый сильный удар, который я принимал, был у Энтони Джонсона», — сказал Орловский в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Напомним, белорусский боец провёл поединок с Энтони Джонсоном 23 марта 2013 года на турнире WSOF 2. Встреча завершилась в пользу Энтони единогласным решением судей. Для Питбуля это поражение стало 10-м в карьере.

Материалы по теме
Орловский: поражение в бою с Емельяненко — это самое большое сожаление в моей карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android