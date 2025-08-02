Орловский назвал бывшего соперника, у которого был самый жёсткий удар. Это не Нганну

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский сообщил, что самый жёсткий удар, который он принимал в своей карьере, был у экс-претендента на титул UFC в полутяжёлом весе американца Энтони Джонсона.

«Наверное, самый сильный удар, который я принимал, был у Энтони Джонсона», — сказал Орловский в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Напомним, белорусский боец провёл поединок с Энтони Джонсоном 23 марта 2013 года на турнире WSOF 2. Встреча завершилась в пользу Энтони единогласным решением судей. Для Питбуля это поражение стало 10-м в карьере.