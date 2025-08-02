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О'Мэлли не поддержал идею Хабиба об отмене перерывов в боях в UFC

О'Мэлли не поддержал идею Хабиба об отмене перерывов в боях в UFC
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30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли забавным образом отреагировал на предложение 36-летнего члена Зала славы UFC, а также экс-чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова убрать перерывы между раундами в боях в промоушене.

«Должно быть больше перерывов. Давайте мне, чёрт возьми, паузу каждый раз, когда меня роняют», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

В данный момент в североамериканской лиге существуют одноминутные перерывы между пятиминутными раундами.

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