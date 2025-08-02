Джон Джонс объявил себя вечным чемпионом UFC

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс ответил на критику фанатами рекламы фирмы Ketone по изготовлению и продаже спортивного питания, в которой его представили как всё ещё действующего обладателя титула североамериканской лиги.

«Надо было сразу уточнить – вечный чемпион. После всего, что сделал в UFC, до сих пор просыпаюсь каждое утро с ощущением, что я чемпион мира. Этого чувства никто и никогда не сможет у меня отнять», – написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Американский атлет выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.