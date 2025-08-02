В команде Усика сообщили, когда и против кого Александр проведёт следующий бой

Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, почему его подопечный стремится провести поединок с 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американцем Джейком Полом по правилам ММА.

«Мы рассматриваем несколько вариантов, уделяя особое внимание тем [соперникам], кто имеет смысл как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Практически каждый боец вызывал Джейка Пола. Но наша история другая.

Мы не говорим о боксёрском поединке с Александром Усиком, без обид, но в [бою по правилам] ММА шансы более равны. У Джейка есть опыт, а Александру придётся быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже ведутся, и, если всё сложится, бой может состояться в начале следующего года», — приводит слова Лапина портал Bloody Elbow.