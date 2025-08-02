Биспинг заявил, что не знает, кто бы мог победить Чимаева, если тот побьёт дю Плесси

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг рассказал о предполагаемых последствиях победы чеченского бойца UFC, не имеющего ни одного поражения, Хамзата Чимаева в поединке с обладателем титула UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319.

«Чимаев, как мне кажется, настроен биться с любым парнем из среднего веса. Он хочет всех убить. Хамзат объявил об этом ещё в свой самый первый день в UFC. И я думаю, что его победа над дю Плесси не станет катастрофой для дивизиона. И в таком случае он станет выступать чаще, поскольку станет чемпионом лиги. У него будет желание возвращаться в клетку, чтобы показать всем свои способности.

И, откровенно говоря, если он победит Дрикуса, то кто другой сможет его победить? Не могу назвать парня, который смог бы его побить», — приводит слова Биспинга портал Sportskeeda.