Тренер Гана: раздражает нытьё Аспиналла. Понимаю, о чём раньше говорил Джон Джонс

Фернанд Лопес, являющийся главным тренером бывшего временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, упрекнул действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла в необоснованных заявлениях в адрес своего подопечного, которого тот многократно обвинял в трусости.

«Том ноет, что его избегают. То есть вы действительно хотите сказать, что в этой категории парни, пробившиеся до топ-10, а потом и до топ-3, принимают решения из-за страха?

Дело в не том, кто кого боится, а в том, чтобы сделать выбор. Боец делает его и сам определяет, с кем драться, а с кем нет. Тогда мы назовём тебя трусом или тем, кто уклонился от встречи, когда UFC обращается с важным предложением, а ты отказываешься. И дело не в вызове.

Раздражает нытьё Тома, якобы Сириль уклонился от боя против него. Все вокруг не хотели драться с ним. И это бесит, поскольку мы виделись с Аспиналлом и его семьёй. Тогда наши встречи проходили на уважении.

Том сам принял решение полететь в 2023 году на турнир UFC в Париже и вызвать Сириля на бой. Я был на том турнире, и никто из работников лиги не спросил, хотим ли мы того, чтобы после боя со Спиваком в октагон зашёл Аспиналл. Никто. А потом кто-то рядом с клеткой говорит что-то вроде: «Ну, я хочу с тобой подраться. Можешь вызвать меня на бой?» Зачем Сирилю это делать?

Не знаю, от разочарования ли это или от того, что он делает, но меня это очень раздражает. Я понимаю, о чём говорил Джон Джонс. Кажется, раздражает возвращаться и пытаться дразнить людей», — приводит слова Лопеса портал Bloody Elbow.