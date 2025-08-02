Атлас объяснил, почему Топурия должен сразиться с Пимблеттом на турнире UFC в Белом доме

69-летний именитый американский тренер по боксу Тедди Атлас заявил, что идеальным поединком, который должен состояться на турнире UFC перед Белым домом, должен стать бой между 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и 30-летним популярным английским бойцом UFC Пэдди Пимблеттом.

«Поединок Топурии и Пимблетта был бы хорошим дополнением к турниру UFC в Белом доме, поскольку, несмотря на то что Пэдди не обладает такими высококлассными навыками, как Илия, он более популярный. Пимблетт неординарен и умеет себя продвигать.

Кое-что скажу про этого парня. Он однажды был на моём подкасте, когда только начинал свой путь. И его менеджмент стремился сделать из него звезду. Я сказал ему: «Позвольте мне дать вам совет. Не поднимай головы. Держись молодцом. Будь фонарём во время грозы», — приводит слова Атласа портал MMAJunkie.