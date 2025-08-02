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Борральо раскрыл план на бой против дю Плесси

Борральо раскрыл план на бой против дю Плесси
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо раскрыл свой план на бой с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Люди совершают много ошибок, играя с Дрикусом в стойке, поскольку не контролируют дистанцию и не прибегают к более слабым ударам.

Парни постоянно стремятся его убить, вкладывают всю свою силу и ударную мощь. Но потом они устают. И Дрикус тоже, однако отличие в том, что он может работать даже в таком состоянии.

В бою против него я бы подключал джебы, контролировал ими дистанцию и старался бы сильнее пробивать кики в корпус. Также много бы передвигался, а затем нашёл бы подходящий момент, когда Дрикус раскроется и пойдёт в атаку.

Нашёл бы эту возможность, чтобы нанести контрудар, поймать его, когда он этого ждать не будет. Вот, как я вижу наш с ним бой. Могу представить, как нокаутирую Дрикуса. Хотя вполне возможно, что это будет пятираундовая война», — приводит слова Борральо портал Bloody Elbow.

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