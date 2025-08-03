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Фьюри: никогда не вернусь в бокс

Фьюри: никогда не вернусь в бокс
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36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри сделал однозначное заявление насчёт потенциального возобновления карьеры профессионального боксёра.

«Вернусь ли я на ринг? Никогда. Слишком старый. Посмотрите на мою бороду, она все седая. Бокс – это игра для молодых», — приводит слова Фьюри портал Sky Sports.

Напомним, в январе текущего года Цыганский король заявил об окончании профессиональной боксёрской карьеры. Однако уже в начале лета Тайсон неоднократно говорил, что заинтересован вернуться в следующем году против Усика или Джошуа.

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