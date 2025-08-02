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Бывший тренер Сен-Дени: Бенуа в подмётки не годится другим моим ученикам — Силве и Мачиде

Бывший тренер Сен-Дени: Бенуа в подмётки не годится другим моим ученикам — Силве и Мачиде
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Даниэль Войрин, являющийся бывшим многолетним тренером 13-го номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, вспомнил, как Бог войны сообщил ему о прекращении сотрудничества с ним, и поделился мыслями о его перспективах в ММА.

«Разрыв отношений с Бенуа был исключительно по вопросу денег, а не в сомнениях в моей компетентности. Больно, когда с тобой обрывают связь по телефону… На уровне ли он с Андерсоном Силвой, Лиотой Мачидо и Дэном Хендерсоном, которых я тренировал? Бенуа действительно ниже классом, чем они. Он очень популярен. Но Сен-Дени даже им в подмётки не годится. Может быть, он добьётся своего, мы на это надеемся», — приводит слова Войрина портал Bloody Elbow.

Напомним, Бенуа отказался от сотрудничества с Даниэлем после того, как уступил нокаутом американцу Дастину Порье на турнире UFC 299, который состоялся в марте 2024 года в Майами (США).

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