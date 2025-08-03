Видео: Теренс Кроуфорд отрабатывает ударную технику к бою против Сауля Альвареса

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд продемонстрировал, как готовится к поединку против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, более известного как Канело. Их встреча состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).