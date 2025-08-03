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Андрей Пуляев выиграл бой у Ника Клейна во втором раунде техническим нокаутом, 3 августа 2025, UFC on ESPN 71, Лас-Вегас

Андрей Пуляев нокаутировал Ника Клейна во втором раунде на турнире UFC on ESPN 71
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Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC on ESPN 71, в рамках которого завершилось противостояние в средней весовой категории между американцем Ником Клейном и россиянином Андреем Пуляевым.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев (W)
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Окончено
TKO
Андрей Пуляев

Бой завершился досрочной победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, Андрею 27 лет. В рекорде Пуляева значатся 10 побед и три поражения. В активе 29-летнего Клейна семь побед (четыре нокаутом, две — судейским решением и одна – болевым приёмом) и три поражения.

Отметим, в главном бою вечера в Лас-Вегасе пройдёт поединок в наилегчайшем весе между корейцем Хюн Сун Паком и японцем Тацуро Таирой.

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