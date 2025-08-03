Андрей Пуляев нокаутировал Ника Клейна во втором раунде на турнире UFC on ESPN 71

Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC on ESPN 71, в рамках которого завершилось противостояние в средней весовой категории между американцем Ником Клейном и россиянином Андреем Пуляевым.

Бой завершился досрочной победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, Андрею 27 лет. В рекорде Пуляева значатся 10 побед и три поражения. В активе 29-летнего Клейна семь побед (четыре нокаутом, две — судейским решением и одна – болевым приёмом) и три поражения.

Отметим, в главном бою вечера в Лас-Вегасе пройдёт поединок в наилегчайшем весе между корейцем Хюн Сун Паком и японцем Тацуро Таирой.

Первый чемпион UFC из России: