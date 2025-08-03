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Андрей Пуляев прокомментровал победу техническим нокаутом в бою с Ником Клейном

Андрей Пуляев прокомментровал победу техническим нокаутом в бою с Ником Клейном
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Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), поделился эмоциями после победы в поединке с американским бойцом Ником Клейном в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 71 (Vegas 108).

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев (W)
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Окончено
TKO
Андрей Пуляев

«Знал, что он будет бороться. Конечно, мы готовили стопроцентную защиту от тейкдаунов. Это мой второй бой здесь, первый получился не очень, поэтому было сложно. Буду стараться показывать хорошую работу в стойке, благодаря школе «Шторм», Александру Шлеменко, Андрею Корешкову, Евгению Бондарю, Шарафу Давлатмуродову. С их помощью постараюсь стать лучшим в дивизионе», — сказал Пуляев после боя.

Это юбилейная 10-я победа 27-летнего Пуляева в смешанных единоборствах. При этом, в его активе три поражения.

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