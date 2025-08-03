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Видео победного нокаута Андрея Пуляева в бою против Ника Клейна на турнире UFC

Видео победного нокаута Андрея Пуляева в бою против Ника Клейна на турнире UFC
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Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир UFC on ESPN 71, в рамках которого было противостояние в средней весовой категории между американцем Ником Клейном и россиянином Андреем Пуляевым. Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Пуляев. После окончания боя появилось видео победной комбинации российского спортсмена.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев (W)
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Окончено
TKO
Андрей Пуляев

Права на видео принадлежат UFC

В профессиональном рекорде 27-летнего Пуляева теперь 10 побед и три поражения. В активе 29-летнего Клейна семь побед и три поражения.

Сегодняшней победой Пуляев закрыл свою неудачу, которую он потерпел в бою с Кристианом Лероем Данканом, 22 марта на турнире в Лондоне.

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