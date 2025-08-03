Хабиб объявил дату боя и следующего соперника Ислама Махачева

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Нью-Йорке сделал заявление о следующем сопернике для своего друга и соотечественника, экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

Так, по словам Нурмагомедова, Махачев свой следующий поединок, как и ожидалось, проведёт за пояс чемпиона полусреднего дивизиона с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится 15 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Напомним, Махачев оставил чемпионский пояс в лёгком весе и перебрался в дивизион выше. После чего этот вакантный пояс в бою против Чарльза Оливейры завоевал Илия Топурия.

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