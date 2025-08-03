Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб объявил дату боя и следующего соперника Ислама Махачева

Хабиб объявил дату боя и следующего соперника Ислама Махачева
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Нью-Йорке сделал заявление о следующем сопернике для своего друга и соотечественника, экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

Так, по словам Нурмагомедова, Махачев свой следующий поединок, как и ожидалось, проведёт за пояс чемпиона полусреднего дивизиона с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится 15 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Напомним, Махачев оставил чемпионский пояс в лёгком весе и перебрался в дивизион выше. После чего этот вакантный пояс в бою против Чарльза Оливейры завоевал Илия Топурия.

Ислам Махачев выгулял тигра на поводке

Материалы по теме
Боец UFC Дулатов: Махачеву не будет просто с Делла Маддаленой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android