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Хабиб сообщил дату боя и следующего соперника Усмана Нурмагомедова

Хабиб сообщил дату боя и следующего соперника Усмана Нурмагомедова
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на мероприятии в Нью-Йорке сделал заявление о следующем сопернике для своего брата, чемпионата PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова.

Так, по словам Нурмагомедова, следующим поединком Усмана будет реванш с ирландцем Полом Хьюзом. Этот бой должен состояться 4 октября в Дубае (ОАЭ).

Первый поединок между бойцами прошёл 25 января этого года. Тогда россиянин выиграл решением большинства судей.

У Усмана — 19 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Хьюза — 18 побед и три поражения.

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