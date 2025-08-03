Хабиб сообщил дату боя и следующего соперника Усмана Нурмагомедова

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на мероприятии в Нью-Йорке сделал заявление о следующем сопернике для своего брата, чемпионата PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова.

Так, по словам Нурмагомедова, следующим поединком Усмана будет реванш с ирландцем Полом Хьюзом. Этот бой должен состояться 4 октября в Дубае (ОАЭ).

Первый поединок между бойцами прошёл 25 января этого года. Тогда россиянин выиграл решением большинства судей.

У Усмана — 19 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Хьюза — 18 побед и три поражения.

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