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Хабиб заявил, что Умар Нурмагомедов возглавит турнир UFC в Ванкувере

Хабиб заявил, что Умар Нурмагомедов возглавит турнир UFC в Ванкувере
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на мероприятии в Нью-Йорке сделал заявление о следующем бое для представителя легчайшей весовой категории Умара Нурмагомедова.

Именитый россиянин заявил, что Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере (Канада), который пройдёт 18 октября. Кто будет соперником Нурмагомедова Хабиб на мероприятии не озвучил.

Напомним, Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году, а с 2021-го выступает в UFC.

В январе на UFC 311 Нурмагомедов сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

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