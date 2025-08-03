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Царукян: Дана Уайт должен напомнить Топурии не садиться, когда тот писает

Царукян: Дана Уайт должен напомнить Топурии не садиться, когда тот писает
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Известный армяно-российский боец смешанных единоборств (ММА), второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян написал язвительное сообщение в адрес 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«У Ислама есть отличная цитата, которую он сказал в подготовительном центре UFC — он готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Эй, Дана, может, сейчас самое время повесить эту фразу в ванной для Илии, чтобы она напомнила ему не садиться, когда писает — спасибо, босс», — написал Царукян в социальной сети Х.

Ранее Арман бросил вызов 41-летнему американцу Джоуи Честнату, известному по выступлениям в конкурсах по поеданию хот-догов.

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