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UFC on ESPN 71: результаты боев, кто победил

UFC on ESPN 71: результаты боёв, кто победил
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Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC on ESPN 71. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC on ESPN 71. Результаты турнира

Основной кард:

Тацуро Таира болевым приёмом во втором раунде победил Хюн Сун Пака;
Матеуш Ребецки уступил единогласным решением (28-29, 28-29, 27-30) Крису Данкану;
Элвис Бренер проиграл единогласным решением (28-29, 27-30, 27-30) Эстебану Рибовичу;
Кэрол Роза победила единогласным решением (30-27, 29-27, 29-27) Нору Корноль;
Нил Магни техническим нокаутом во втором раунде одолел Элизеу Залески дос Сантоса;
Кевин Вальехос единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27) победил Дэнни Силву.

Предварительный кард:

Кетлен Соуза проиграла раздельным решением (28-29, 29-28, 28-29) Пьере Родригес;
Джон Яннис проиграл удушающим в первом раунде Остину Баши;
Фелипе Бунес проиграл единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29) Рафаэлю Эстеваму;
Ник Клейн техническим нокаутом во втором раунде проиграл Андрею Пуляеву;
Родолфо Виейра единогласным решением (29-28-27, 30-27, 30-27) победил Тришона Гора;
Ринья Накамура техническим нокаутом победил Натана Флетчера.

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