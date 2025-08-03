UFC on ESPN 71: результаты боёв, кто победил

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC on ESPN 71. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC on ESPN 71. Результаты турнира

Основной кард:

Тацуро Таира болевым приёмом во втором раунде победил Хюн Сун Пака;

Матеуш Ребецки уступил единогласным решением (28-29, 28-29, 27-30) Крису Данкану;

Элвис Бренер проиграл единогласным решением (28-29, 27-30, 27-30) Эстебану Рибовичу;

Кэрол Роза победила единогласным решением (30-27, 29-27, 29-27) Нору Корноль;

Нил Магни техническим нокаутом во втором раунде одолел Элизеу Залески дос Сантоса;

Кевин Вальехос единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27) победил Дэнни Силву.

Предварительный кард:

Кетлен Соуза проиграла раздельным решением (28-29, 29-28, 28-29) Пьере Родригес;

Джон Яннис проиграл удушающим в первом раунде Остину Баши;

Фелипе Бунес проиграл единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29) Рафаэлю Эстеваму;

Ник Клейн техническим нокаутом во втором раунде проиграл Андрею Пуляеву;

Родолфо Виейра единогласным решением (29-28-27, 30-27, 30-27) победил Тришона Гора;

Ринья Накамура техническим нокаутом победил Натана Флетчера.