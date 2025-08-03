Определены лучшие поединки турнира UFC on ESPN 71

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, какие поединки на турнире UFC on ESPN 71 были признаны лучшими и получили бонус в $ 50 тыс.

Лучшие бои турнира UFC on ESPN 71: Матеуш Ребецки против Криса Данкана и Элвис Бренер против Эстебана Рибовича.

Ребецки уступил Данкану единогласным решением (28-29, 28-29, 27-30), как и Бренер (28-29, 27-30, 27-30) Рибовичу.

Также на турнире свой поединок провёл 27-летний российский атлет Андрей Пуляев, которому противостоял американский боец Ник Клейн. Пуляев, обладающий прозвищем Пуля, одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.