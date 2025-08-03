Тренер Хатаева: в бою с Моррелем реализовали план на 40%

43-летний российский тренер по боксу Антон Кадушин рассказал, что пошло не так в поединке его подопечного Имама Хатаева с экс-претендентом на пояс чемпиона мира Дэвидом Моррелем.

«С Моррелем получилось реализовать план примерно на 40%. И я подчеркну, что в этом нет заслуги Морреля. Он вообще ничем не удивил, он действовал именно так, как мы и планировали. А вот Имаму сильно не хватало левой руки, потому что во втором раунде он потянул мышцу на предплечье и каждый удар слева ему давался с трудом, отдавая болью в область груди и ребёр. По сути, он был одноруким в этом бою, полноценно мог работать только правой рукой», — сказал Кадушин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.