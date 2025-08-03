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Тренер Хатаева: в бою с Моррелем реализовали план на 40%

Тренер Хатаева: в бою с Моррелем реализовали план на 40%
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43-летний российский тренер по боксу Антон Кадушин рассказал, что пошло не так в поединке его подопечного Имама Хатаева с экс-претендентом на пояс чемпиона мира Дэвидом Моррелем.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Моррель (W) — Имам Хатаев
13 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Дэвид Моррель
Окончено
SD
Имам Хатаев

«С Моррелем получилось реализовать план примерно на 40%. И я подчеркну, что в этом нет заслуги Морреля. Он вообще ничем не удивил, он действовал именно так, как мы и планировали. А вот Имаму сильно не хватало левой руки, потому что во втором раунде он потянул мышцу на предплечье и каждый удар слева ему давался с трудом, отдавая болью в область груди и ребёр. По сути, он был одноруким в этом бою, полноценно мог работать только правой рукой», — сказал Кадушин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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