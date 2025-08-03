Хабиб Нурмагомедов заявил, что Макгрегор ещё может исправиться на фоне скандалов

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о скандальном поведении Конора Макгрегора.

«Я не хочу упоминать его имя — это наказание, и он продолжает всё это делать. Всё, что происходило со стариками, женщинами, алкоголем, наркотиками — это наказание, и оно уже началось. Но знаете, что самое прекрасное во всём этом? Аллах всегда даёт каждому шанс вернуться. В этом мире у нас всегда есть шанс вернуться. Я думаю, у него есть шанс и он должен изменить свой образ жизни.

Почему я говорю об этом? Потому что если он собирается измениться, он может изменить множество других жизней, а заодно и свою собственную. Вот почему я желаю ему измениться самому. Если он не изменится, то будет наказан всю свою жизнь — и в следующей жизни тоже», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в Нью-Йорке.