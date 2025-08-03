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Результаты шоу WWE SummerSlam — 1-й день. Две титульные смены и неожиданный кэш-ин

В ночь на 3 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Метлайф Стэдиум» состоялся первый день Premium Live Event (PLE) шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мероприятия.

WWE SummerSlam. Результаты первого дня

1. Роман Рейнс и Джей Усо победили в командном матче Бронсона Рида и Брона Брейкера.

Фото: wwe.com

2. Алекса Блисс и Шарлотт Флэр стали новыми командными чемпионками, одолев Роксанн Перес и Ракел Родригес («Судный день»)

Фото: wwe.com

3. Сэми Зейн победил Кэрриона Кросса.

Фото: wwe.com

4. Тиффани Стрэттон защитила женское чемпионство SmackDown в поединке с Джейд Каргилл.

Фото: wwe.com

5. Дрю Макинтайр и Логан Пол выиграли поединок у Рэнди Ортона и Джелли Ролла.

Фото: wwe.com

6. СМ Панк стал новым чемпионом в тяжёлом весе, победив Гюнтера. После поединка травмированный Сет Роллинс с чемоданом Money in the Bank появился на рампе и, отбросив костыли, реализовал контракт на титульный поединок, забрав титул себе.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com