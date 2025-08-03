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«Он стал падать — это плохой сигнал». Тренер Кадушин оценил перспективы Тима Цзю

«Он стал падать — это плохой сигнал». Тренер Кадушин оценил перспективы Тима Цзю
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43-летний российский тренер по боксу Антон Кадушин оценил перспективы 30-летнего австралийского боксёра Тимофея Цзю.

«Я думаю, если они сделают правильные выводы и дадут время на восстановление, Тим ещё сможет пошуметь. Но то, что он начал падать в боях, это уже плохой сигнал. В любом случае я желаю ему физического и ментального здоровья, у него хорошая команда, они сами разберутся в ситуации», — сказал Кадушин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В последнем поединке Тимофей техническим нокаутом проиграл чемпиону WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцу Себастьяну Фундоре.

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