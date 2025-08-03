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Россиянин Андрей Пуляев одержал первую победу в UFC

Россиянин Андрей Пуляев одержал первую победу в UFC
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Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC on ESPN 71, на котором 27-летний российский боец Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), одержал свою первую победу в промоушене Даны Уайта.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев (W)
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Окончено
TKO
Андрей Пуляев

Соперником Пуляева стал американец Ник Клейн. Поединок завершился досрочной победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Это его второй поединок в Ultimate Fighting Championship. В своём первом бою он сражался с британским атлетом Кристианом Дунканом 22 марта на турнире UFC Fight Night 255.

Воспитанник школы «Шторм» Александра Шлеменко попал в UFC осенью прошлого года, одержав победу на Претендентской серии Даны Уайта над Лиамом Андерсоном.

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