«Не от мира сего». Бен Аскрен поблагодарил свою супругу за помощь в восстановлении

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен поблагодарил свою супругу Эми Аскрен за поддержку и помощь в борьбе с тяжёлой формой пневмонии, с которой боролся на протяжении 1,5 месяца.

«Моя жена в целом была замечательной на протяжении всего нашего брака, но последние 2,5 месяца она была не от мира сего, заботясь о наших детях и обо мне», — написал Аскрен в социальной сети Х.

Аскрен — экс-обладатель титулов ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. После поражения от Демиана Майи удушающим приёмом на турнире UFC Fight Night 162 Бен Аскрен принял решение завершить карьеру бойца.