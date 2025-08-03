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«Не от мира сего». Бен Аскрен поблагодарил свою супругу за помощь в восстановлении

«Не от мира сего». Бен Аскрен поблагодарил свою супругу за помощь в восстановлении
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Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен поблагодарил свою супругу Эми Аскрен за поддержку и помощь в борьбе с тяжёлой формой пневмонии, с которой боролся на протяжении 1,5 месяца.

«Моя жена в целом была замечательной на протяжении всего нашего брака, но последние 2,5 месяца она была не от мира сего, заботясь о наших детях и обо мне», — написал Аскрен в социальной сети Х.

Аскрен — экс-обладатель титулов ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. После поражения от Демиана Майи удушающим приёмом на турнире UFC Fight Night 162 Бен Аскрен принял решение завершить карьеру бойца.

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