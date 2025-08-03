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Чимаев опроверг информацию о требовании $ 700 тыс. за стрим с блогером

Чимаев опроверг информацию о требовании $ 700 тыс. за стрим с блогером
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый российский атлет Хамзат Чимаев опроверг информацию, что требовал $ 700 тыс. за появление на прямой трансляции у блогера Адина Росса.

«Кто этот чёртов парень, что несёт такую чепуху?» — приводит слова Чимаева издание Essentially Sports.

Напомним, следующий поединок непобедимый Хамзат проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.

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