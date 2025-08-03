Антон Кадушин: Усика никто не остановит. Наверное, только время

43-летний российский тренер по боксу Антон Кадушин заявил, что никто не сможет победить 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Усика никто не остановит. Как я уже говорил чуть ранее, к таким сложно подобрать спарринг-партнёров. Его остановит, наверное, только время, когда он сам потеряет мотивацию и посвятит себя чему-то другому. Я думаю, у него есть ещё пару боёв — это Паркер и Кабайел. Либо кто-то другой. После этого он уйдёт непобеждённым», — сказал Кадушин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Свой последний поединок Усик провёл с Даниэлем Дюбуа и одержал победу нокаутом.