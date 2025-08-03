Блогер, заявивший о желании Чимаева получить $ 700 тыс., сказал, что его обманули

Популярный американский стример Адин Росс заявил, что с ним связался мошенник, представившийся менеджером бойца UFC Хамзата Чимаева, затребовав $ 700 тыс. за трансляцию.

«Однако, зацените это. Подождите секунду. Я выяснил, что тот же фальшивый менеджер пытался предложить [стримеру] Konvy пригласить Хамзата на стрим. За $ 100 тыс. Так как же получилось, что запрашиваемая сумма выросла со $ 100 тыс. до $ 700 тыс.?

Но, к счастью, Али [Абдель-Азиз] собирается свести меня с Хамзатом, дав мне номер настоящего менеджера Хамзата. Значит, я разговаривал не с тем человеком до этого. Так что мы с этим разберёмся. Я чувствую, что трансляция с Чимаевым теперь может состояться», — приводит слова Росса издание Essentially Sports.