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Даниэль Кормье назвал лучшего рестлера в мире

Даниэль Кормье назвал лучшего рестлера в мире
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье заявил, что 37-летний Вальтер Хан, известный под псевдонимом Гюнтер в популярном промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), является лучшим рестлером в мире.

«Гюнтер — лучший профессиональный рестлер в мире!!!!» — написал Кормье в социальной сети Х во время трансляции PLE-шоу WWE SummerSlam.

Гюнтер в мейин-ивенте защищал мировое чемпионство в тяжёлом весе минувшей ночью в поединке с СМ Панком и уступил пояс, а после поединка Сет Роллинс реализовал кейс Money in the Bank и стал новым чемпионом. 13 июля Гюнтер выиграл у Голдберга, после чего тот завершил карьеру.

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