Кадушин — о Пакьяо: почти в 50 лет нечем больше заняться, кроме как выходить в ринг?

43-летний российский тренер по боксу Антон Кадушин высказался о возвращении 46-летнего бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо — это легенда, бесспорно, но всё же я против таких возвращений. Я этого не понимаю. Неужели почти в 50 лет человеку нечем больше заняться, кроме как выходить в ринг?» — сказал Кадушин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Пакьяо вернулся на ринг 20 июля и провёл поединок с 30-летним Марио Барриосом (29-2-1) за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился вничью раздельным решением судей (115-113 Барриос и 114-114 дважды).