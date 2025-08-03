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WWE Summerslam — 2025. Кард шоу

WWE SummerSlam: кард второго дня. Сина защищает титул и ещё пять чемпионских боёв
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В ночь на 4 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Метлайф Стэдиум» состоится первый день Premium Live Event (PLE) шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. Это первый в истории компании двухдневный SummerSlam. До этого в таком режиме проводилась только WrestleMania.

Шоу будет доступно для трансляции на стриминговом сервисе Peacock в США и на Netflix в большинстве стран за пределами США.

WWE SummerSlam — 2025. Кард второго дня. Все поединки — титульные:

1. Наоми (чемпионка Raw) против Рии Рипли против Ийо Скай

Фото: wwe.com

Ийо Скай и Рия Рипли (слева)

Ийо Скай и Рия Рипли (слева)

Фото: wwe.com

2. Бекки Линч (интерконтинентальная чемпионка) против Валькирии

Валькирия

Валькирия

Фото: wwe.com

3. Соло Сико (чемпиона США) против Джейкоба Фату — бой в стальной клетке

Фото: wwe.com

4. Доминик Мистерио (интерконтинентальный чемпион) против Эй Джей Стайлза

wwe.com

wwe.com

5. «Уайатт Сикс» (Декстер Люмис и Джо Гейси — командные чемпионы) против Андраде и Рея Финикса против DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) против «Мотор Сити Машин Ганз» (Алекс Шелли и Крис Сэйбин) против «Стритс Профитс» (Анжело Докинз и Монтез Форд)

Фото: wwe.com

6. Джон Сина (неоспоримый чемпион) против Коди Роудса — поединок по правилам «уличной драки»

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