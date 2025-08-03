WWE SummerSlam: кард второго дня. Сина защищает титул и ещё пять чемпионских боёв

В ночь на 4 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Метлайф Стэдиум» состоится первый день Premium Live Event (PLE) шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. Это первый в истории компании двухдневный SummerSlam. До этого в таком режиме проводилась только WrestleMania.
WWE SummerSlam — 2025. Кард второго дня. Все поединки — титульные:
1. Наоми (чемпионка Raw) против Рии Рипли против Ийо Скай
Фото: wwe.com
Ийо Скай и Рия Рипли (слева)
Фото: wwe.com
2. Бекки Линч (интерконтинентальная чемпионка) против Валькирии
Валькирия
Фото: wwe.com
3. Соло Сико (чемпиона США) против Джейкоба Фату — бой в стальной клетке
Фото: wwe.com
4. Доминик Мистерио (интерконтинентальный чемпион) против Эй Джей Стайлза
wwe.com
5. «Уайатт Сикс» (Декстер Люмис и Джо Гейси — командные чемпионы) против Андраде и Рея Финикса против DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) против «Мотор Сити Машин Ганз» (Алекс Шелли и Крис Сэйбин) против «Стритс Профитс» (Анжело Докинз и Монтез Форд)
Фото: wwe.com
6. Джон Сина (неоспоримый чемпион) против Коди Роудса — поединок по правилам «уличной драки»