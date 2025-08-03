Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: молюсь, чтобы стать президентом Ирландии к бою на турнире UFC в Белом доме

Макгрегор: молюсь, чтобы стать президентом Ирландии к бою на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что намерен провести следующий поединок на турнире UFC в Белом доме, находясь в статусе президента Ирландии.

«Молюсь, чтобы стать президентом Ирландии к поединку на турнире UFC в Белом доме. Это будет культовый момент. К тому времени я буду президентом уже более полугода», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Предполагается, что турнир сильнейшей организации в мире в Белом доме состоится 4 июля 2026 года в честь 250-летия с момента основания Соединённых Штатов Америки (США).

Материалы по теме
Макгрегор сменил свой образ. Он вернул причёску из прошлого
Истории
Макгрегор сменил свой образ. Он вернул причёску из прошлого
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android