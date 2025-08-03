Макгрегор: молюсь, чтобы стать президентом Ирландии к бою на турнире UFC в Белом доме

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что намерен провести следующий поединок на турнире UFC в Белом доме, находясь в статусе президента Ирландии.

«Молюсь, чтобы стать президентом Ирландии к поединку на турнире UFC в Белом доме. Это будет культовый момент. К тому времени я буду президентом уже более полугода», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Предполагается, что турнир сильнейшей организации в мире в Белом доме состоится 4 июля 2026 года в честь 250-летия с момента основания Соединённых Штатов Америки (США).