Майк Тайсон назвал величайших боксёров в истории

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал четырёх величайших боксёров в истории.

«Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али, Джордж Форман», — приводит слова Тайсона портал SecondsOut.

Демпси выступал с 1913 по 1927 год. За это время он провёл 73 боя, одержав 58 побед и потерпев шесть поражений. Отметим, что девять поединков были признаны ничьей решением судей. Был чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1919 по 1926 год.

Сонни Листон дрался в качестве профессионала с 1953 по 1970 год. В своём рекорде он имеет 50 побед, из которых 39 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Был чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1962 по 1964 год.

Всего за карьеру Форман провёл 81 бой, одержав 76 побед (68 — КО/ТКО) и потерпев пять поражений. Джордж являлся старейшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, поскольку в возрасте 45 лет в 1994 году завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.