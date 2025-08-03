Тайсон предположил, кто победит в возможном бою Джервонта Дэвис — Шакур Стивенсон

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон предположил, кто победит в потенциальном бою между соотечественниками Джервонтой Дэвисом и Шакуром Стивенсоном.

«Это будет тяжёлый поединок. Похоже, что победит Танк. Но Шакур является одним из тех бойцов, который гораздо лучше, чем кажется с виду. Танк выйдет на ринг и поймёт, что всё будет не так просто, как он ожидал», — приводит слова Тайсона портал SecondsOut.

Джервонте 30 лет. Он является непобеждённым. В данный момент владеет титулом чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе.

Шакуру 28 лет. Он также не имеет ни одного поражения на профессиональном ринге. В данный момент Стивенсон является чемпионом мира в лёгком весе по версии WBC.