Артур Бетербиев может подраться с 25-летним непобеждённым пуэрториканцем — инсайдер

Инсайдер Тэй Джонс на своей странице в социальной сети Х сообщил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев может провести следующий бой против 25-летнего непобеждённого пуэрториканца Наджи Лопеса в рамках боксёрского вечера, который состоится 22 ноября в Саудовской Аравии.

Артуру 40 лет. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

Наджи имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Лопес дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Он занимает 13-е место в рейтинге полутяжеловесов по версии WBA.