Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев может подраться с 25-летним непобеждённым пуэрториканцем — инсайдер

Артур Бетербиев может подраться с 25-летним непобеждённым пуэрториканцем — инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер Тэй Джонс на своей странице в социальной сети Х сообщил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев может провести следующий бой против 25-летнего непобеждённого пуэрториканца Наджи Лопеса в рамках боксёрского вечера, который состоится 22 ноября в Саудовской Аравии.

Артуру 40 лет. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

Наджи имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Лопес дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Он занимает 13-е место в рейтинге полутяжеловесов по версии WBA.

Материалы по теме
Кто, если не Бивол? Изучаем варианты боёв для Бетербиева
Кто, если не Бивол? Изучаем варианты боёв для Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android