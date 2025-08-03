Майк Тайсон объяснил, в каком случае Мейвезер проведёт бой с Кроуфордом

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон объяснил, в каком случае состоится поединок между популярными соотечественниками Флойдом Мейвезером-младшим и Теренсом Кроуфордом.

«Если Флойд захочет заработать кучу денег, то он может подраться с Теренсом, а не с Мэнни Пакьяо. Пакмен больше не проведёт реванш с ним. Но я говорю о том, что Мейвезер должен подраться с Кроуфордом, если ему понадобятся деньги», — приводит слова Тайсона портал SecondsOut.

Ранее Майк Тайсон назвал величайших боксёров в истории.