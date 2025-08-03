«Они заплатили ему». Хабиб — о поддержке Мейвезером Израиля в конфликте с Палестиной

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший стал поддерживать Израиль в конфликте с Палестиной только потому, что представители израильской стороны заплатили ему.

«Знаю, что Мейвезеру заплатили деньги, купили билет в бизнес-класс [до Иерусалима], чтобы он [на встрече с премьер-министром Израиля] сказал: «Поддерживаю вашу страну». Я же никогда так не поступлю», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Sneako Daily в социальной сети X.