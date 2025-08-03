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«Очень опасен. Входит в топ-5 лучших легковесов в мире». Хабиб — о своём одноклубнике

«Очень опасен. Входит в топ-5 лучших легковесов в мире». Хабиб — о своём одноклубнике
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о своём одноклубнике, а также победителе Гран-при PFL в лёгком весе (2024) Гаджи Рабаданове.

«Он входит в топ-5 лучших легковесов в мире в данный момент. Я говорю с ним о других бойцах или чемпионах в остальном мире. Гаджи — чемпион мира. Он очень, очень опасен. Посмотрите, как он расправляется со своими соперниками и на его победную серию», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Гаджи 32 года. Он имеет в своём рекорде 26 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

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