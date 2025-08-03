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Дю Плесси рассказал, перед каким поединком в UFC он был сильнее всего напуган

Дю Плесси рассказал, перед каким поединком в UFC он был сильнее всего напуган
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31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, что был напуган больше всего в карьере перед дебютным поединком в североамериканской лиге против бразильца Маркуса Переса. Их бой состоялся 11 октября 2020 года на турнире UFC Fight Night 179. Встреча завершилась победой дю Плесси нокаутом в первом раунде.

UFC 2020. UFC Fight Night 179, Абу-Даби, ОАЭ
Маркус Перес - Дрикус Дю Плесси (W)
11 октября 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
KO
Маркус Перес

«У меня было 10 дней, чтобы принять решение [драться или нет, поскольку мне поступило предложение выйти на замену слетевшему сопернику]. И тогда я был меньше всего готов к поединку, чем когда-либо. Парень, которого вы тогда видели, выглядел спокойным, он улыбался, но внутри был испуган. В результате я нокаутировал Маркуса в первом раунде, так что лучшего дебюта и делать было нельзя. Тот бой был для меня не менее важным, чем титульный», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

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