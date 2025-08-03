«Всё довольно просто». Пауло Коста раскрыл, как собирается драться против Чимаева

34-летний бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста детально рассказал, как собирается драться с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Как я собираюсь драться против Чимаева? Довольно просто, очень чётко себе представляю наш поединок. Хамзат тогда будет напряжён, встревожен и зол на меня. Как только бой начнётся, он сблизится, выкинет несколько обманок и сразу пойдёт в ноги.

Я потрачу какое-то время, защищаясь от его переводов. Хамзат будет пытаться провести тейкдаун и давить. Думаю, что через минуту или полторы он выдохнется. Его руки и плечи просто забьются.

Тогда Чимаев поймёт, что не смог перевести меня, после чего станет более медленным. Возможно, мне не удастся прикончить его в первом раунде. Я дам ему выпустить все свои силы, пока он не станет ходячим трупом во втором отрезке.

А уже потом я буду пробивать ему корпус и ноги до тех пор, пока не увижу, что он готов сдаться. Тогда начну разбивать ему лицо. В результате сделаю его ещё более уродливым, чем сейчас», — приводит слова Косты портал Bloody Elbow.