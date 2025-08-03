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Видео: Анкалаев тренирует ударную технику к реваншу с Перейрой

Видео: Анкалаев тренирует ударную технику к реваншу с Перейрой
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33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев показал, как тренирует ударную технику к реваншу с бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их встреча состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием ивента.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

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