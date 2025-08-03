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«Идеальное продолжение». Холлоуэй ответил, с кем хочет подраться в следующем бою

«Идеальное продолжение». Холлоуэй ответил, с кем хочет подраться в следующем бою
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил о желании провести реванш с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Речь идёт о наследии и мяч на его стороне. Мне нравится моё положение. Титульный бой был бы идеальным продолжением», — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, первый поединок между Максом и Илией состоялся на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча стала главным событием вечера. Бой завершился победой испано-грузинского бойца нокаутом в третьем раунде.

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