«Идеальное продолжение». Холлоуэй ответил, с кем хочет подраться в следующем бою

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил о желании провести реванш с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Речь идёт о наследии и мяч на его стороне. Мне нравится моё положение. Титульный бой был бы идеальным продолжением», — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, первый поединок между Максом и Илией состоялся на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча стала главным событием вечера. Бой завершился победой испано-грузинского бойца нокаутом в третьем раунде.