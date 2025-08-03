«Выхожу на бой ради наследия, а не ради денег». Кроуфорд — о поединке с Канело

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, более известного как Канело. Их встреча состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я выхожу на бой с Канело ради возможности, детка. Ради наследия. А оно важнее денег. Хочу быть трёхкратным абсолютным чемпионом мира. И это скоро случится», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).