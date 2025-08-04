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Майк Тайсон назвал самого ужасающего боксёра в истории

Майк Тайсон назвал самого ужасающего боксёра в истории
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58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал самого ужасающего боксёра в истории.

«Сонни Листон — самый ужасающий боксёр из всех, кто когда-либо жил. Он мог приехать в Чикаго, и полиция сказала бы: «Послушайте, вам сюда нельзя». Он вырубил бы четверых полицейских, сломал им челюсть, отобрал у них пистолет, пока они били бы его дубинкой по голове… Нет бойца лучше Сонни Листона. Он был монстром», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

Сонни Листон дрался в качестве профессионала с 1953 по 1970 год. В своём рекорде он имеет 50 побед, из которых 39 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Был чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1962 по 1964 год.

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